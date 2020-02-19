Россиянка привязала плачущего ребенка к поводку и потащила по асфальту

Видео: tvk6.ru

Жители Красноярска стали свидетелями жестокого обращения с ребенком на прогулке. Пожилая женщина обвязала талию мальчика детскими вожжами и использовала их в качестве поводка, потащив малыша за собой по асфальту. Снятое горожанами видео опубликовал «ТВК Красноярск».

На кадрах видно, что ребенок плачет, капризничает и не хочет идти. Дама тянет его за ремень и волочит за собой, а потом оставляет лежащим на земле и спокойно стоит рядом.

Один из очевидцев рассказал изданию, что мальчик пролежал на холодном асфальте несколько минут, потом сам успокоился и поднялся. Помогать ему женщина не стала, продолжала злиться и кричать.

По факту инцидента полиция начала проверку. Личность участницы инцидента устанавливается.

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