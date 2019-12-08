Разбуянившегося москвича привязали к дереву пищевой пленкой

360tv.ru

Сотрудникам столичной полиции пришлось отвязывать от дерева мужчину, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Москвича зафиксировали с помощью пищевой пленки его родственники — по их словам, он выпил и начал вести себя неадекватно. Об этом сообщает телеканал «360».

Инцидент произошел в парке у Головинских прудов на севере города. Как рассказали телеканалу в пресс-службе столичного управления МВД, родные вместе употребляли алкогольные напитки, в какой-то момент между ними произошла ссора. Один из участников конфликта стал проявлять агрессию, поэтому его пришлось привязать, использовав для этого упаковочный материал.

Когда мужчина был надежно зафиксирован, его близкие вызвали на место полицейских. Всех фигурантов происшествия доставили в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В октябре 2018-го пьяный москвич запрыгнул в машину с кипящим битумом и сварился заживо.

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