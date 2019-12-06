Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Указатели из московского метро распродали
Возлюбленная Киану Ривза ответила критикам по поводу седых волос
Меркель впервые посетила Освенцим
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400
В Польше оценили последствия применения супероружия Россией
Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева
Стало известно отношение украинцев к войне в Донбассе
Новости партнеров

У разбившего 13 машин в Петербурге пьяного водителя нашли 105 нарушений

Перейти в «Мою Ленту»

Водителем Audi 7, устроившим аварию с 13 автомобилями, оказался 42-летний мужчина, который был пьян в момент ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД, передает «Фонтанка». Ранее сообщалось, что за рулем была девушка, которая проводила тест-драйв.

Утверждается, что с начала года водитель получил 105 штрафов, из которых 104 — за превышение скорости. Отмечается, что в день аварии он сел за руль без прав. Сейчас водитель и его пассажирка находятся в больнице, куда их доставили после ДТП, они получили травмы средней тяжести.

В отношении водителя вынесли пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях: по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), части 1 статьи 12.3 КоАП («Управление ТС лицом, не имеющим при себе документов на право управления им»), часть 2 статьи 12.4 КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего»), статья 12.33 КоАП («Повреждение дорог, дорожных сооружений»), часть 2 статьи 12.37 КоАП («Управление ТС без полиса ОСАГО»).

5 декабря в Санкт-Петербурге около 09:50 по московскому времени на Выборгском шоссе у дома 6 произошла авария с участием 13 автомобилей. Водитель на Audi 7, двигаясь во втором ряду, столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes. После удара Audi наехал на препятствие, выехал на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 автомобилей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Водитель «Ауди А7» с Выборгского шоссе с начала года получил 105 штрафов, из них 104 — за превышение скорости. Вчера машиной он управлял не только пьяным, но и без прав
Петербурженка устроила ДТП с 13 автомобилями во время тест-драйва
В России грузовик столкнулся с легковушкой и протаранил еще одну
Третий за сутки автобус с пассажирами разбился на российской трассе
Другие материалы рубрики
Россия00:00 6 декабря

«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»

Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
14:56Сегодня

Российская школьница выпила пива и искусала сотрудников полиции

14:43Сегодня

2019 год назвали самым теплым в истории России

14:02Сегодня

Вильфанд посетовал на отсутствие шаманов в Гидрометцентре

Россия13:30 5 декабря
Дмитрий Медведев

«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»

Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
14:00Сегодня

Появились подробности первой попытки Ельцина развалить СССР

13:40Сегодня

Российский подросток попал в реанимацию после употребления жевательного табака

13:54Сегодня

В российском городе дорожные ямы заделали картошкой

Россия00:00 3 декабря

«Часть пациентов просто не доживет»

Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
13:26Сегодня

Вынесены приговоры участникам летних несанкционированных акций в Москве

13:25Сегодня

В Кремле увидели риски в идее Совфеда выравнять зарплаты учителей

13:17Сегодня

В Совете Федерации отменили новогодний корпоратив

Россия
У разбившего 13 машин в Петербурге пьяного водителя нашли 105 нарушений
«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»
Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
Российская школьница выпила пива и искусала сотрудников полиции
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
2019 год назвали самым теплым в истории России
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
Вильфанд посетовал на отсутствие шаманов в Гидрометцентре
Все материалы
Мир
Меркель впервые посетила Освенцим
Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Кадырова заподозрили в причастности к убийству соратника Басаева
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Неизвестные атаковали американскую базу в Сирии
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно отношение украинцев к войне в Донбассе
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Заболеваемость корью на Украине оказалась на уровне Сомали и Конго
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
Порошенко дал Зеленскому советы по общению с Путиным
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
В Казахстане отказались делать трагедию из высказывания президента о Крыме
Все материалы
Экономика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Российская экономика превзошла ожидания Запада
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Объяснен «обман» россиян со стиральными порошками
Диаметр рубль бережет
О правилах оплаты на поездах МЦД
Китай пошел на уступки США в торговой войне
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
В Польше оценили последствия применения супероружия Россией
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Смартфон брата Пабло Эскобара нашли на AliExpress
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Российский «Прогресс» улетел с дорожкой и без икры
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Пенетратор американского «Адского огня» в Сирии попал на снимки
Все материалы
Спорт
Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе
Российская прыгунья Дарья Клишина«Какая же я предательница?»
Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото
Запашный призвал «покрошить и переломать» матерящихся на стадионах фанатов
Йон Арне Риисе«Он украл у меня три миллиона фунтов»
Травля в школе, смерть отца, победа в Лиге чемпионов и обман агента: история Йона Арне Риисе
Хоккеист сборной России похитил детей у жены посреди улицы и попал на видео
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Макгрегор захотел боя с «главным негодяем» UFC
Все материалы
Культура
Возлюбленная Киану Ривза ответила критикам по поводу седых волос
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Назван самый сексуальный клип года
«Чертов виртуоз!»
 
Раскрыт нелегальный способ женитьбы Ар Келли на 15-летней девочке
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
Раймонд Паулс рассердился из-за «навязчивых россиян»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Сотрудники шоу талантов поссорились с судьей из-за замечания о черной прическе
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Хакеры подделали переписку и обманом получили миллион долларов
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
В России захотели избавиться от анонимных комментаторов
Все материалы
Ценности
Самая красивая женщина в мире изменила внешность для рекламы нижнего белья
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Обычный банан продали за 120 тысяч долларов
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Названа любимая еда российских подростков
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Джиджи Хадид снялась топлес на крыше
Все материалы
Путешествия
Раскрыт досуг пассажиров поезда в Крым
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Пассажирам с питомцами откажут в поездках на крымском поезде в плацкарте
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Российских пилотов пытались ослепить лазером при посадке самолета
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Раскрыта частота отдыха россиян за границей
Все материалы
Из жизни
Ученики получили плохие оценки и сожгли школу
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Тигровая акула напала на мужчину на глазах у его приятеля
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Названы любимые породы собак россиян
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Здоровый подросток слишком быстро повернул голову и умер
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade
В России сертифицировали большой внедорожник Kia
Появилась информация о Kia Seltos для России
Все материалы
Дом
Волочкова обозлилась на ложное объявление о продаже ее дома
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Особняк попавшегося на взятке чиновника попал на видео
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Цены на загородные дома около Москвы вернулись к росту
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Россиянин покурил в чужой квартире и оказался должен миллион рублей
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы