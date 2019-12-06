У разбившего 13 машин в Петербурге пьяного водителя нашли 105 нарушений

Водителем Audi 7, устроившим аварию с 13 автомобилями, оказался 42-летний мужчина, который был пьян в момент ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД, передает «Фонтанка». Ранее сообщалось, что за рулем была девушка, которая проводила тест-драйв.

Утверждается, что с начала года водитель получил 105 штрафов, из которых 104 — за превышение скорости. Отмечается, что в день аварии он сел за руль без прав. Сейчас водитель и его пассажирка находятся в больнице, куда их доставили после ДТП, они получили травмы средней тяжести.

В отношении водителя вынесли пять определений о возбуждении дел об административных правонарушениях: по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством в состоянии опьянения»), части 1 статьи 12.3 КоАП («Управление ТС лицом, не имеющим при себе документов на право управления им»), часть 2 статьи 12.4 КоАП («Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего»), статья 12.33 КоАП («Повреждение дорог, дорожных сооружений»), часть 2 статьи 12.37 КоАП («Управление ТС без полиса ОСАГО»).

5 декабря в Санкт-Петербурге около 09:50 по московскому времени на Выборгском шоссе у дома 6 произошла авария с участием 13 автомобилей. Водитель на Audi 7, двигаясь во втором ряду, столкнулся со стоящим перед пешеходным переходом Mercedes. После удара Audi наехал на препятствие, выехал на газон разделительной полосы и по касательной задел 11 автомобилей.

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