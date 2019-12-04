В России грузовик столкнулся с легковушкой и протаранил еще одну

В Оренбуржье четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, авария произошла на автомобильной дороге Оренбург — Орск в шести километрах от поселка Сара Кувандыкского района. Установлено, что 33-летний водитель Nissan не справился с управлением и выехал на встречную. Там он столкнулся с грузовиком Scania, которым управлял 63-летний водитель. После столкновения грузовик на встречной полосе врезался в Toyota.

В результате аварии на месте погибли водитель и пассажиры Nissan, водитель грузовика умер после приезда бригады скорой помощи. Еще одну пассажирку Nissan госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье восемь человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком. Автобус ехал из Белоруссии, он принадлежит «Русскому национальному балету "Кострома"». В автобусе находились 48 человек, их доставили в гостиницу «Матвеевское» в километре от места ДТП.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru