Опьяненный пивом актер из «Человека-паука» спас франшизу

Британский актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука в пяти фильмах, в интервью Джимми Киммелу рассказал, как опьянел и спас франшизу о супергерое. Запись разговора опубликована на YouTube-канале

Jimmy Kimmel Live.

По словам артиста, он расстроился, когда узнал, что из-за денежных разногласий компаний Disney и Sony картины про супергероя больше не будут частью киновселенной Marvel. Холланд решил поблагодарить президента Disney Боба Айгера за то, что он был частью проекта «Человек-паук» на протяжении пяти лет. Актер отправил письмо по электронной почте, получив ответ: «Я был бы рад пообщаться с тобой по телефону».

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Через три дня Холланд отправился в паб, выпил три пинты пива и увидел звонок с незнакомого номера. «Я чувствую, что это Боб Айгер. Но я пьян», — вспомнил артист. В ходе разговора он вновь поблагодарил президента Disney, в то время как сам Айгер сообщил, что вопрос с фильмами про Человека-паука может быть решен.

«Было бы обидно убирать Человека-паука из Marvel. Он принадлежит этой киновселеленной. Тем более мы создали такого мощного персонажа, не хотелось бы его терять», — отметил актер.

20 августа сообщалось, что президент Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука. Причиной тому стал денежный спор, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что компания Disney предложила Sony поровну разделить как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь, в Sony настояли на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney полагается только пять процентов прибыли.

В сентябре стало известно, что компании все же смогли договориться о создании еще одного фильма про Человека-паука. Выход картины запланирован на 16 июля 2021 года. Главную роль в ней исполнит Том Холланд.

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