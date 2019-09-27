Disney и Sony примирились ради еще одного фильма о Человеке-пауке

Компания Disney и Sony договорились снять третий фильм о Человеке-пауке в рамках киновселенной Marvel. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Выход картины запланирован на 16 июля 2021 года. Главную роль в ней исполнит британский актер Том Холланд.

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Президент Marvel Кевин Файги заявил, что он и другие сотрудники студии очень взволнованы из-за того, что им удастся поработать еще над одним проектом про супергероя. «Человек-паук — мощная икона и герой, чья история охватывает все эпохи и аудиторию по всему миру. Он также оказался единственным героем, обладающим сверхспособностью путешествовать через кинематографические вселенные, и поскольку Sony продолжает разрабатывать для него отдельную вселенную, никогда не знаешь, какие сюрпризы преподнесет будущее», — поделился глава Marvel.

20 августа стало известно, что Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука. Причиной тому стал денежный спор, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что компания Disney предложила Sony поровну разделить как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь, в Sony настояли на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney полагается только пять процентов прибыли.

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