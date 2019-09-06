Принято окончательное решение о судьбе Человека-паука в Marvel

Глава компании Sony Pictures Тони Винчикерра заявил, что пока для Человека-паука закрыта дверь в киновселенную Marvel. Об этом сообщает издание Variety.

При этом он добавил, что вообще жизнь долгая, намекая, что когда-нибудь супергерой может вернуться в проекты принадлежащей Disney студии. Винчикерра также подчеркнул, что между Sony и Disney нет никакой вражды из-за этого инцидента, и отметил бурную реакцию фанатов.

«Сотрудники Marvel — потрясающие люди, мы их уважаем, но, с другой стороны, у нас тоже есть несколько довольно одаренных людей. Кевин не один делал всю работу», — сказал глава Sony. Он добавил, что обе стороны действительно пытались найти решение в ходе возникшего конфликта.

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20 августа стало известно, что президент Matbel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука. Причиной тому стал денежный спор, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что компания Disney предложила Sony поровну разделить как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь в Sony настояли на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney полагается только пять процентов прибыли.

Британский актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука в пяти фильмах, заявил, что продолжит исполнять эту роль, несмотря на скандал вокруг франшизы. Он пообещал, что создатели новых картин найдут способ сделать историю Питера Паркера еще лучше.

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