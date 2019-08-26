Исполнитель роли Человека-паука прокомментировал скандал вокруг франшизы

Британский актер Том Холланд, сыгравший Человека-паука в пяти фильмах, прокомментировал новости об исчезновении этого супергероя из киновселенной Marvel. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«По сути, мы сняли пять великолепных фильмов. Это было пять удивительных лет, лучшее время в моей жизни. Кто знает, что нас ждет в будущем? Но я точно знаю, что продолжу играть в Человека-паука и наслаждаться этим», — сказал артист. Он пообещал, что создатели новых картин найдут способ сделать историю Питера Паркера еще лучше.

Материалы по теме Отпуск без конца Гормоны и кризис жанра: европейские каникулы Человека-паука

Президент студии Marvel Кевин Файги заявил, что испытывает благодарность и радость за проект о Человеке-пауке, который, по его словам, не мог длиться вечно. «Мы знали, что у нас будет ограниченное количество времени, чтобы сделать его, и мы рассказали историю, которую хотели рассказать», — добавил он.

20 августа стало известно, что Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука. Причиной тому стал денежный спор, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что компания Disney предложила Sony поровну разделить как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь в Sony настояли на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney полагается только пять процентов прибыли.

Позднее расстроенные новостью фанаты Человека-паука призвали к штурму офиса компании Sony в Нью-Йорке. Организаторы пояснили, что планируют мирную демонстрацию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!