Расстроенные фанаты ответили мемами на исчезновение Человека-паука из Marvel

Фанатов Человека-паука расстроила новость о том, что супергерой может исчезнуть из новых фильмов студии Marvel.

Поклонники франшизы раскритиковали компании Sony и Disney за то, что те не смогли договориться о сотрудничестве. Кроме того, пользователи Twitter начали создавать мемы про персонажа и запустили хештег #SaveSpiderman, с которым в настоящее время опубликовали более 33 тысяч постов.

Это я иду в штаб-квартиру Sony после того, как фильм с Человеком-пауком отменили, а мы больше не увидим фильмы Спайди в киновселенной Marvel

Интернет: «Студия Marvel и Sony завершили сотрудничество по Человеку-пауку, и это означает, что он больше не будет частью киновселенной Marvel»

Я и фанаты Marvel:

Файги: «Но у нас было столько планов на Человека-паука!»

Sony: «Я пропустил, где это моя проблема»

Человек-паук в проектах Marvel, Человек-паук в проектах Sony

Ранее сообщалось, что президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука. Причиной тому стал денежный спор, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что компания Disney предложила Sony поровну разделить как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь в Sony настояли на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney полагается только пять процентов прибыли.

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