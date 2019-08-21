Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel

Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука. Об этом сообщает портал Deadline.

Причиной тому стал денежный спор, который продолжался на протяжении нескольких месяцев. Отмечается, что компания Disney предложила Sony поровну разделить как финансирование будущих блокбастеров, так и прибыль от них. В свою очередь в Sony настояли на сохранении старых договоренностей, согласно которым Disney полагается только пять процентов прибыли.

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В настоящее время запланирован выход еще двух лент про Человека-паука. Ожидается, что режиссером выступит Джон Уоттс, а главную роль в них исполнит Том Холланд.

В июле стало известно, что права на создание фильмов о Человеке-пауке перейдут от Marvel к Sony в случае, если фильм «Человек-паук: Вдали от дома» не соберет в прокате миллиард долларов, однако со дня премьеры его кассовые сборы составили свыше 700 миллионов долларов. Таким образом, картина обошла боевик «007: Координаты "Скайфолл"» и стала самым кассовым проектом Sony.

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