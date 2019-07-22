Актер из «Человека-паука» залез на дерево на вечеринке и был изгнан

Американский актер Тони Револори, известный по ролям Зеро Мустафы в фильме «Отель "Гранд Будапешт"» и Флэша Томпсона в дилогии «Человек-паук» студии Marvel, залез на дерево на вечеринке фестиваля Comic-Con. Охрана вывела артиста с мероприятия, сообщает New York Post.

Инцидент произошел на крыше отеля Hard Rock в Сан-Диего. Отмечается, что 23-летний актер забрался на дерево, чтобы сделать селфи. Охрана потребовала у Револори спуститься, после чего вывела его с мероприятия.

Тони Револори также снялся в лентах «Наркотик», «5-я волна» и «Фитц и Слэйд», а также появился в эпизоде американской версии сериала «Бесстыдники».

21 июля студия Marvel на фестивале Comic-Con анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной. Сообщалось, что в течение двух лет на стриминговом сервисе Disney выйдет четыре сериала о супергероях Marvel: «Сокол и зимний солдат», «Ванда и Вижн», «Локи» и «Соколиный глаз».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!