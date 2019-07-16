Найден актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме

Режиссер Баз Лурман утвердил американского актера и певца Остина Батлера на роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в новом фильме. Об этом сообщает портал Deadline.

«Для меня было честью встретить на протяжении кастинга такое огромное количество талантов. Я слышал про Остина Батлера и его выдающуюся работу вместе с Дензелом Вашингтоном над постановкой "Продавец льда грядет" на Бродвее. В результате обширного тестирования я однозначно понимал, что нашел кого-то, кто сможет передать дух одной из самых знаковых музыкальных фигур в мире», — рассказал Лурман.

Отмечается, что на роль Пресли в новой картине также претендовали Энсел Эльгорт, Майлз Теллер и Гарри Стайлз. Название фильма пока не раскрывается, его съемки начнутся в начале следующего года.

Актеру Остину Батлеру 27 лет. Среди наиболее известных кинолент с его участием — «Пришельцы на чердаке», «Мертвые не умирают» и «Йоганутые». Кроме того, артист появлялся в сериалах «Жизнь непредсказуема», «Ханна Монтана», «Дневники Кэрри», «Их перепутали в роддоме», «Фишки. Деньги. Адвокаты» и «Стрела».

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