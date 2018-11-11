Трамп наградил Элвиса Пресли

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил Элвиса Пресли медалью Свободы. Об этом сообщает журнал Variety.

Музыкант, умерший 41 год назад, получил высшую гражданскую награду США «за продвижение американской культуры среди миллиардов поклонников». Также в Белом доме отметили, что Элвис два года отдал службе в армии, несмотря на пришедшую популярность.

1 ноября стало известно, что Элвис Пресли занял второе место в рейтинге звезд шоу-бизнеса, творчество которых после их смерти приносит правообладателям самый высокий доход.

Элвис Пресли, которого называют «королем рок-н-ролла», занесен в Книгу рекордов Гиннесса как артист, выпустивший наибольшее число альбомов, ставших хитами, — 97. Суммарный тираж его пластинок превысил миллиард экземпляров. Он умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Многие поклонники считают, что кончина была инсценирована. Эта тема популярна в американской массовой культуре. В частности, в фильме «Люди в черном» звучит фраза «Элвис не умер, он просто улетел домой».

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