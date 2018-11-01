Названы самые высокооплачиваемые мертвецы шоу-бизнеса

Король поп-музыки Майкл Джексон возглавил рейтинг звезд шоу-бизнеса, творчество которых после их смерти приносит правообладателям самый высокий доход. Список ежегодно публикуется в журнале Forbes, приуроченном к Хэллоуину.

По подсчетам издания, права на творчество Майкла Джексона принесли в этом году 400 миллионов долларов. Большая часть суммы была заработана на сделке фонда наследников музыканта с «дочкой» компании Sony. 10-процентную долю в компании EMI Music Publishing продали за 287 миллионов долларов.

Второе место занял Элвис Пресли, творчество которого принесло 40 миллионов долларов. Большую часть доходов приносит продажа билетов в его поместье в Мемфисе, которое жена певца превратила в туристический аттракцион. На третьем месте расположился гольфист Арнольд Палмер с доходом в 35 миллионов долларов.

Следом идут создатель пса Снупи художник-карикатурист Чарльз Шульц (34 миллиона долларов) и музыкант Боб Марли (23 миллиона долларов).

Творчество детского писателя и мультипликатора Доктора Сьюза (Теодор Зойс Гайзель) принесло 16 миллионов долларов — в прошлом году было продано 4,8 миллиона его книг. На седьмом месте основатель Playboy Хью Хефнер. Он является дебютантом этого списка. Его наследники заработали на продаже недвижимости 15 миллионов долларов.

В рейтинг также попали Мэрилин Монро (14 миллионов долларов), певец Принц (13 миллионов долларов), Джон Ленон (12 миллионов долларов), еще один дебютант списка рэпер XXXTentacion (11 миллионов долларов), боксер Мухаммад Али (8 миллионов долларов) и фотомодель Бетти Пейдж (7 миллионов долларов).

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