Пьяный москвич запрыгнул в машину с кипящим битумом и сварился

В центре Москвы мужчина проходил мимо дорожных работ, залез в люк машины с кипящим битумом и сварился заживо. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 20 октября, в Басманном районе по адресу Лучников переулок, 2. По предварительным данным, погибший был пьян.

Ведомство начало доследственную проверку для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего.

8 октября сообщалось, что в московском метро пьяный мужчина разбил семь светильников, приняв их за живых пингвинов. Позднее выяснилось, что в тот вечер он выпил пять литров пива и литр ликера. На него завели дело о вандализме (статья 214 УК).

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