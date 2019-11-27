Россиянин «выгуливал» привязанную к колесу машины собаку и попал на видео

noyabrsk24.ru

Житель Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа привязал собаку к колесу автомобиля и поехал. Момент «выгула» собаки сняли на видео местные жители. Ролик появился на сайте телеканала «Ноябрьск 24».

На опубликованных кадрах видно, как мужчина на полной скорости проехал с привязанным к колесу псом по двору. Наехав на поводок, он остановился — вероятно, поводок намотался на ось колеса. Мужчина вышел из салона автомобиля, чтобы наладить конструкцию. Собака, увидев хозяина, попыталась спрятаться под капотом, но он вытащил ее оттуда, отвязал от колеса и пнул ногой.

Как уточняет РИА Новости, в местном управлении МВД проводится проверка по факту обращения местной жительницы. Она заявила полиции, что мужчина «плохо обращается с собакой».

Ранее в сети появилось видео, на котором житель Благовещенска Амурской области также выгуливает привязанную к машине хромую собаку на проезжей части, не выходя из автомобиля. На опубликованных кадрах видно, что машина едет в левой полосе на высокой скорости. Хромающей собаке, привязанной со стороны пассажирского сиденья, приходится догонять автомобиль.

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