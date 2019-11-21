Россиянин привязал хромую собаку к машине и поехал

В Благовещенске Амурской области местный житель выгуливал привязанную к машине собаку на проезжей части, не выходя из автомобиля. Очевидцы сняли «прогулку» на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте dpskontrol_28rus.

Уточняется, что инцидент произошел в районе пересечения улиц Ленина и Первомайской. На опубликованных кадрах видно, что машина едет в левой полосе на высокой скорости. Хромающей собаке, привязанной со стороны пассажирского сиденья, приходится догонять автомобиль.

«В центре города, по левой полосе... Урод моральный», — возмутился в комментариях пользователь oleggrachoff.

По факту жестокого обращения с животным проводится проверка, сообщается на сайте регионального управления МВД.

В феврале сахалинские полицейские привязали собаку к машине и заставили ее бежать по проезжей части. На кадрах видно, что животное старается избежать столкновения со встречным транспортом. Оно пробежало так около 200 метров. Начальник районного отделения полиции заявил, что это была тренировка.

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