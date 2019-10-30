Российские полицейские попытались переехать собаку

larina_olala / Instagram

В Ростове-на-Дону полицейские попытались переехать алабая на внедорожнике. На записи инцидента видно, что полицейский автомобиль трогается и сбивает собаку, она поднимается и пытается убежать. Видеозапись опубликована в Instagram пользовательницы larina_olala.

Как пишет 1Rnd.ru, инцидент произошел на улице Минераловодской. В пресс-службе регионального управления МВД России подтвердили подлинность ролика, но заявили, что их сотрудники действовали в рамках полномочий, защищая горожан и пытаясь отогнать животное от людей.

Сотрудники центра безнадзорных животных Ростова отловили собаку. Они объяснили, что она пробыла в центре около суток, не проявляет агрессии к людям и животным, берет пищу с рук. Волонтеры утверждают, что собака не проявляла агрессии и во дворе, где ее хотели переехать. При этом, пишет издание, местные жители жаловались, что собака растерзала дворовых котов и бросалась на людей.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал провести прокурорскую проверку действий полицейских. По его мнению, они не имеют права работать в ведомстве.

В феврале сахалинские полицейские привязали собаку к машине и заставили ее бежать по проезжей части. На кадрах видно, что животное старается избежать столкновения со встречным транспортом. Оно пробежало так около 200 метров. Начальник районного отделения полиции заявил, что это была тренировка.

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