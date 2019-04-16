Нацепившая поводок на ребенка россиянка попала на видео

В социальной сети «ВКонтакте» размещен видеоролик, на котором видно, как женщина ведет ребенка на поводке. Утверждается, что запись сделана в новосибирском метрополитене.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала разобраться в ситуации. «Случай этот зафиксирован. Нужно разобраться, в чем там дело, но пока не представляется возможным установить личность, для того чтобы выяснить внимательно подробности», — приводит ее слова РИА Новости.

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