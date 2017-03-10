Во Владивостоке мать отправила младенца дышать свежим воздухом на карниз

Видео: ren.tv

Во Владивостоке женщина выложила младенца на карниз, чтобы он подышал свежим воздухом. Видеозапись инцидента опубликовал РЕН ТВ в пятницу, 10 марта.

Как сообщает издание Primpress, на мать, выложившую ребенка за окно третьего этажа дома №14 по Уткинской улице, пожаловались очевидцы, которые сделали фотографию.

«Есть и видео, где мать периодически возвращается к ребенку, чтобы проверить его состояние. Некоторые, кто видел это фото, утверждают, что в квартире просто сломался холодильник и на карнизе лежит мясо. Но это классический конверт для новорожденного. Кроме того, прохожие слышали, как ребенок плачет», — рассказал собеседник издания.

По факту жестокого обращения с ребенком начата проверка, отмечается на сайте управления Следственного комитета России по Приморскому краю.