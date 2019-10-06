Панки отремонтировали детскую горку в одном из российских дворов

В Челябинске местные панки на свои деньги отремонтировали горку в детском городке. Об этом они сообщили в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте».

«Вчера увидели с друзьями пост о сломанной горке во дворе по улице Островского и путем переговоров нашей панк-тусовки решили единогласно, что надо чинить. В этот же день пришли на место, произвели замеры и нашли нужные доски, сегодня скинулись мелочью на гвозди, взяли инструмент и снова пришли к горке, сделали, что было в наших силах и финансах, несмотря на незаконность наших действий», — рассказали молодые люди.

Как отмечает городской портал «Пчела», горка была построена несколько десятков лет назад. Со временем доски сгнили, и местные жители через сайт администрации района направляли просьбу починить горку, однако чиновники проигнорировали ее. О сложившейся ситуации написал местный паблик «Типичный Челябинск». Пост заметили панки и решили помочь.

15 и 16 июня жители поселка Чкаловский Свердловской области сделали новый деревянный настил взамен старого, который представлял опасность для людей и проезда автомобилей. На стройматериалы было собрано 150 тысяч рублей, инструменты каждый приносил свои. В 2017 году сельчане также ремонтировали этот мост, потратив 70 тысяч рублей. Власти последний раз занимались его починкой в 1990-х. Следственный комитет по региону начал проверку по факту ремонта моста.

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