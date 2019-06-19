Починивших мост на свои деньги россиян проверят

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по факту ремонта моста через реку Каква, который местные жители сделали за свой счет, сообщается на сайте ведомства.

«Организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста, соединяющего город Серов и поселок Чкаловский», — говорится в сообщении.

Следователям предстоит выяснить, обращались ли жители к чиновникам с просьбой отремонтировать мост и должны ли были выделяться на это бюджетные средства.

Видео: Глобус Серов / YouTube

Жители района ремонтировали мост и часть соседней дороги 15 и 16 июня. За это время был сделан новый деревянный настил взамен старого, который представлял опасность для людей и проезда автомобилей, сообщает газета «Глобус». На стройматериалы было собрано 150 тысяч рублей, инструменты каждый приносил свои. По информации издания, в 2017 году селяне также ремонтировали этот мост, потратив 70 тысяч. Власти последний раз занимались его починкой в 1990-х.

Глава Серовского городского округа Василий Сизиков отрицает, что жители обращались за помощью к администрации, сообщила «Коммерсанту» пресс-секретарь политика. По ее словам, ремонт моста собираются вписать в бюджет на 2020 год. Сейчас чиновники выясняют, имеют ли право горожане чинить его сами.

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