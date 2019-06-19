В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку

Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС.

«При попытке проезда груженного автомобиля МАЗ произошло обрушение трех железобетонных плит в средней части моста», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел на дороге местного значения в районе деревень Мусино и Малое Сырково. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Мурманской области неизвестные украли и сдали на металлолом 23-метровый 56-тонный фрагмент бывшего железнодорожного моста через реку Умба рядом с заброшенным поселком Октябрьский. Возбуждено дело о краже в крупном размере. Предварительно владельцу моста нанесен материальный ущерб в 600 тысяч рублей.

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