Пассажиры катера упали за борт после столкновения с опорой моста в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время речной прогулки катер врезался в опору Смежного моста через Крюков канал в центральном районе города, в результате чего пассажиры судна оказались за бортом. Об этом сообщают «Известия.78» в пятницу, 7 июня.

По информации издания, инцидент с прогулочным катером Slider произошел вечером, 7 июня. За борт выпали три человека. За медицинской помощью никто их них не обращался.

Опоры моста и врезавшийся в них катер не пострадали.

В апреле прогулочный катер перевернулся в Финском заливе рядом с Санкт-Петербургом. Всего на борту было девять человек. Восемь из них были спасены, один пропал без вести, позднее еще один скончался в больнице. В результате стало известно, что одному из пассажиров не хватило спасательного жилета.

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