Стало известно о нехватке спасжилетов на перевернувшемся под Петербургом катере

На катере, который перевернулся в Финском заливе, не хватало спасательных жилетов. Об этом представители Следственного комитета России сообщили в мессенджере «Там-Там» на официальном канале ведомства.

«Всего на катере было восемь спасательных жилетов и одному из пассажиров не хватило жилета», — говорится в опубликованном ими сообщении.

Катер с девятью пассажирами на борту перевернулся 27 апреля около 21:30 по московскому времени в пяти километрах от Канонерского острова. Восьмерых человек спасли сразу, один пропал без вести. Кроме того, один из спасшихся позднее умер в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Телеканал РЕН ТВ передавал, что катер мог перевернуться из-за того, что запутался в рыболовных сетях при сильном ветре.

В 2017 году в акватории Невы столкнулись прогулочный катер и теплоход с 48 пассажирами на борту. Причиной аварии называлось сильное алкогольное опьянение капитана катера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!