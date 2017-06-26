Катер врезался в пассажирский теплоход на Неве

Прогулочный катер и теплоход с 48 пассажирами на борту столкнулись в акватории Невы. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Северо-Западное управление на транспорте Следственного комитета России.

ЧП произошло недалеко от дома 14 по набережной Кутузова в центре Санкт-Петербурга. Теплоход с 48 пассажирами на борту следовал в сторону Литейного моста. В него врезался катер. Сколько человек было на борту маломерного судна, не сообщается, но известно, что один из них был госпитализирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Пятый канал сообщает о госпитализации одного из пассажиров теплохода, 36-летнего мужчины, с травмой головы. Причиной аварии называется сильное алкогольное опьянение капитана катера.

«Деловой Петербург» со ссылкой на полицию Северной столицы сообщает, что катер принадлежит частной фирме. По его данным, пострадавший находился на маломерном судне, а не на теплоходе.

В июле 2016 года в Самаре теплоход, следовавший по Волге, столкнулся с катером, пересекавшим реку. Жертвой аварии стала 21-летняя женщина, еще один человек получил травмы.