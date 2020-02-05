Россиянин заехал на автомобиле на детскую горку и попал на видео

В Башкирии наказали водителя, который заехал на ВАЗ-2106 на детскую горку. Об этом сообщил начальник ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов на своей странице в Facebook.

31 января издание Ufa1.ru опубликовало ролик, на котором видно, что автомобиль заезжает на горку в одном из дворов. Водителем оказался 19-летний житель Белорецка. Выяснилось, что на него составлены девять административных материалов, в том числе за движение по пешеходным переходам и тротуарам.

Сумма всех штрафов, наложенных на молодого человека, составляет 9,5 тысячи рублей.

В декабре 2019 года житель Владивостока устроил дрифт на центральной площади города вокруг новогодней елки, но не справился с управлением и сбил фигуру мыши — символа 2020 года. После инцидента автомобиль скрылся. Полицейские нашли водителя, им оказался молодой человек 1999 года рождения, он был трезв. Из-за того что он покинул место ДТП, на него завели дело об административном правонарушении.

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