Россияне перекрыли дорогу и начали танцевать лезгинку

Безопасный город / YouTube

В Калуге 6 августа на пересечении улиц Марата и Кирова неизвестные перекрыли движение автомобилей, чтобы исполнить танец, похожий на лезгинку. Видеозапись происшествия появилась на YouTube-канале «Безопасный город».

На записи видно, как пять автомобилей почти одновременно подъезжают к месту сбора, после чего из них выходят пятеро мужчин и четыре девушки. Четверо начали танцевать, пока девушки снимали это на телефон. Один из мужчин не принимал участвовал в похожем на лезгинку танце, однако ходил с похожим на автомат предметом. На одном из автомобилей изображен российский герб.

Действие продлилось около двух минут, после чего все участники быстро сели в машины и уехали. Мужчина с «автоматом» свесил руку с ним в открытое окно. В пресс-службе УМВД России по Калужской области «Калуге 24» сообщили, что с заявлением в полицию пока никто не обращался.

Ранее участники свадебного кортежа в Арзамасе устроили дрифт на монументе скорби у Вечного огня. По словам очевидцев, «на машинах крутили пятаки около вечного огня, а затем танцевали в кругу лезгинку», но полиция это не пресекала.

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