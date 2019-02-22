Участники свадьбы подрифтили у Вечного огня и станцевали лезгинку

Youtube / Кстати Новости Нижнего Новгорода

Участники свадебного кортежа в Арзамасе утроили дрифт на монументе скорби у Вечного огня. Видео появилось на канале «Кстати Новости Нижнего Новгорода» в YouTube.

Инцидент произошел 20 февраля, но широкое распространение в соцсетях получил спустя несколько дней. На площадку у Вечного огня они загнали автомобиль из свадебного кортежа и стали дрифтить. Местные жители назвали это вандализмом и сравнили с «танцами на могилах». По словам очевидцев, «на машинах крутили пятаки около вечного огня, а затем танцевали в кругу лезгинку», но полиция этого не пресекла.

Специалист по связями со СМИ Арзамасского отделения МВД России Юлия Сударева объяснила, что сотрудники начинают работать с 15:00 и на момент случившегося на месте их не было.

Мать жениха Оксана Гамон не оценила поступок на свадьбе. «У нас воспитанные мальчишки..то, что они вчера сделали..я в шоке просто», — сказала она, посчитав, что на дрифт их спровоцировали. «У нас еще с ними дома будет разговор», — пообещала она. Отец в свою очередь настаивал на том, что в машинах, приехавших к мемориалу, не было ни невесты, ни жениха, несмотря на опровергающие его слова видеозаписи.

Через день после случившегося на YouTube появилось видео с одним из водителей свадебного кортежа. Мужчина, представившийся Эдуардом Смирновым, принес извинения жителям города и назвал опасную езду на территории мемориала «небольшим необдуманным поступком». Он добавил, что машины подвезли молодоженов к вечному огню, чтобы те возложили цветы к памятнику. «Я заехал на тротуар и сделан несколько резких разворотов на этом месте. Но своим действием ни коем образом ни я, ни все свадьба не хотели как-то оскорбить воинов, которые нас защитили в этой великой большой трагедии, в Великой Отечественной войне», — сказал он. Смирнов добавил, что сотрудники ДПС составили протокол об административном правонарушении на участников кортежа.

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