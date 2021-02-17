Советник российского вице-губернатора сбил ребенка на пешеходном переходе

Советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров сбил 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, чиновник ехал на автомобиле Hyundai Creta в крайнем правом ряду и наехал на ребенка около остановки общественного транспорта на улице Бринского в Нижнем Новгороде.

Девочку экстренно госпитализировали с тяжелым сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом руки. Во время ДТП 33-летний водитель был трезв.

Сама авария произошла 13 февраля. Портал «Открытый Нижний» писал, что семиклассница была без взрослых и переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. На фото с места происшествия видно, что от удара на передней части автомобиля осталась большая вмятина.