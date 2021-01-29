Россия
 
Последние новости
В Конгрессе США нашли «внутренних врагов»
Арми Хаммер покинул еще один проект из-за скандала с каннибализмом
В России захотели снять ограничения для распространения 5G
Honor рассказала о будущем без Huawei
Украина ввела санкции против китайских компаний
Кравчук призвал усилить экономическое давление на Россию из-за Донбасса
В ЕС заявили о сложных отношениях с Россией
Джиджи Хадид впервые показала живот после родов
Москвичам пообещали воссоздать атмосферу старого купеческого города 
Познер сделал прогноз об отношениях России и США при Байдене
Новости партнеров
Прослушать новость

Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками

Перейти в «Мою Ленту»

Очевидцы сняли на видео место смертельного ДТП с грузовиком, в результате которого погибла заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина и пострадали еще двое региональных чиновников. Ролик появился в Telegram-канале издания «Подъем».

Судя по опубликованным кадрам, пострадавших уже госпитализировали — машин скорой на видео нет. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и полиция. Грузовик лежит на боку на обочине, рядом с ним — черная иномарка с разбитым бампером.

Помимо Кубриной, в машине также находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков. У Безруковой — несколько переломов, у Зыкова — только ушибы.

По предварительным данным, авария произошла при выезде грузовика со второстепенной дороги. Его водитель не пропустил машину с сотрудниками министерства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ДТП с российскими чиновниками погибла замминистра культуры Алтайского края
Российский министр попала в ДТП с грузовиком
Брянский губернатор отреагировал на отставку своего зама после смертельного ДТП