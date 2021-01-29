Российский министр попала в ДТП с грузовиком

Автомобиль министра культуры Алтайского края Елены Безруковой с двумя ее подчиненными столкнулся с грузовым автомобилем утром в пятницу, 29 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

По предварительной информации, авария произошла при выезде грузовика со второстепенной дороги. Его водитель не пропустил машину с сотрудниками министерства, сказали ТАСС в региональном управлении МВД.

В автомобиле с Безруковой, помимо водителя, находились ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков. Все трое чиновников получили травмы и доставлены в больницу. Кубрина находится в тяжелом состоянии в реанимации. У Безруковой — несколько переломов, у Зыкова — только ушибы, двое направлены на амбулаторное лечение, уточнили агентству в приемном отделении Троицкой районной больницы.

Министр с коллегами ехали в Бийск в служебную командировку, чтобы осмотреть участок под строительство образовательного учреждения.