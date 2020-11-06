Названа возможная причина аварии с вице-премьером Оверчуком

Источник в правоохранительных органах назвал возможную причину аварии с вице-премьером Алексеем Оверчуком, которая произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По информации собеседника агентства, ДТП спровоцировал водитель автомобиля «Таврия», выехавший на разделительную полосу. Он не справился с управлением и столкнулся с BMW Оверчука, а также с Nissan. От удара у машины вице-премьера оторвало заднее колесо, а сам автомобиль развернуло поперек дороги.

О том, что в столице произошло ДТП с машиной вице-премьера, стало известно ранее. Как рассказал представитель чиновника, в момент аварии Оверчук находился в машине. В результате политик пострадал, его доставили в Центральную клиническую больницу.

Оверчук занимает должность заместителя председателя правительства России с 21 января 2020 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.