Вице-премьер Оверчук пострадал в результате ДТП в Москве

Вице-премьер Алексей Оверчук пострадал в результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь политика.

Представитель подтвердил, что в момент аварии чиновник находился в машине. На данный момент он доставлен в Центральную клиническую больницу.

По информации источника «Интерфакса», в результате аварии с участием трех автомобилей пострадали два человека.

О том, что в столице произошло ДТП с машиной вице-премьера, стало известно ранее. Отмечалось, что в момент ДТП Оверчук находился в машине вместе с водителем. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель отечественного автомобиля, выехавший на разделительную полосу, по которой двигался чиновник.

Оверчук занимает должность заместителя председателя правительства России с 21 января 2020 года. До этого занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы.