Названа причина аварии с протаранившим остановку автомобилем в центре Москвы

Водитель, протаранивший остановку в центре Москвы, отвлеклась во время вождения — это и стало причиной ДТП. Ее назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, девушка отвлеклась от дороги, перепутала педали тормоза и газа и поэтому врезалась в остановку. С ней был пассажир.

Источник ТАСС добавил, что в момент ДТП водитель была трезвая, она находится в шоковом состоянии. В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок.

Ранее сообщалось, что на Садово-Триумфальной улице 16с1 возле метро «Маяковская» автомобиль Nissan выехал из пробки на пешеходную часть и врезался в остановку с людьми. По данным «Подъема», за рулем находилась девушка, получившая права в 2017 году, но севшая за руль около двух недель назад. Ее автомобиль был приобретен 22 октября. Как сообщил Дептранс, за ним числится четыре штрафа: один — за превышение скорости на 20-40 километров в час, и три — за пересечение сплошной линии. Все они оплачены.