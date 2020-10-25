Молодой россиянин без прав и три пассажира на BMW погибли в ДТП со столбом

В Ивановской области автомобиль BMW под управлением 20-летнего водителя врезался в столб — в результате аварии погиб он сам и трое пассажиров, находившихся в салоне. Об этом в воскресенье, 25 октября, со ссылкой на представителя пресс-службы регионального управления МВД Владислава Радостина сообщает РИА Новости.

По словам Радостина, авария произошла около пяти часов утра на автодороге по направлению к городу Кохма (Ивановская область). Удар был такой силы, что девушка-пассажир, находившаяся в BMW, вылетела из салона — позже ее тело нашли в придорожном лесу. Личность водителя уже установлена: им оказался молодой житель Кохмы, лишенный прав минувшим летом.

Как отметил представитель регионального управления МВД, погибший водитель получил права год назад — но лишился их, поскольку отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Автомобиль BMW, которым управлял молодой человек, принадлежал его родителям.

Вместе с водителем также погибли двое его пассажиров — молодых людей — и 18-летняя девушка. Еще одна девушка после ДТП была госпитализирована.