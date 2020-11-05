Автомобиль протаранил остановку с людьми в центре Москвы и попал на видео

На Садово-Триумфальной улице в центре Москвы автомобиль протаранил остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Происшествие попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Дептранс оперативно».

По данным Дептранса, авария произошла у дома 16с1 возле станции метро «Маяковская», пострадали три человека. По первой полосе ограничили движение.

Как пишет издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники, за рулем была девушка, которая до этого стояла в пробке. Предположительно, она спутала педали — по данным собеседников издания, она получила права в 2017 году, но впервые села за руль две недели назад, а сам автомобиль купила 22 октября. Она отказалась объяснить, что произошло, ее увезла полиция.

Дептранс сообщил, что за устроившим ДТП автомобилем Nissan числятся четыре штрафа: один — за превышение скорости на 20-40 километров в час, и три — за пересечение сплошной линии. Все они оплачены.