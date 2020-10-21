В Петербурге свадебный автомобиль влетел в остановку с людьми и перевернулся

В Санкт-Петербурге свадебный автомобиль Hyundai в котором ехали жених и невеста, врезался в остановку общественного транспорта с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по городу, передает ИА REGNUM.

Авария произошла на проспекте Косыгина. После столкновения машина перевернулась на крышу. Пострадали два человека — водитель и пассажир. Как пишет РЕН ТВ, один из пострадавших — жених, он потерял сознание.

На опубликованных очевидцами кадрах с места аварии видно, что остановочный павильон поврежден. Возле него на газоне лежит мужчина, окруженный другими людьми. Рядом стоит девушка в красном платье, которая затем заходит в автомобиль скорой помощи. На этом запись обрывается.

В сентябре в центре Москвы на улице Остоженка водитель Infiniti протаранил Mercedes, вылетел на тротуар и сбил трех человек. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как белый Infininti на высокой скорости врезается в черный Mercedes, тот отлетает в сторону, а сбившая машина — на тротуар. Оказалось, что за рулем Infiniti был певец Эльмин Гулиев, он ехал на скорости 100-120 километров в час на красный сигнал светофора, а водитель Mercedes — на зеленый. Пострадали четыре человека: девушка, которая получила открытый перелом и лишилась части ноги, и еще двое — тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и сотрясения головного мозга.