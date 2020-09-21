Появились подробности наезда певца за рулем Infiniti на людей в центре Москвы

Певец Эльмин Гулиев, сбивший на автомобиле Infiniti троих пешеходов в центре Москвы, двигался на скорости 100-120 километров в час на красный сигнал светофора. Об этом рассказал водитель Merсedes, который перед наездом протаранил 26-летний артист на Infiniti. Его слова приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Я ехал на зеленый сигнал светофора, он ехал на красный. Я стал выезжать на Остоженку, он летел 100-120 километров в час. Он говорит — 80, какие там 80! (...) Я не пострадал, я ехал один», — заявил водитель Merсedes. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным виновником аварии стал Гулиев, который двигался на красный сигнал светофора.

Кроме того, по информации источника агентства в экстренных службах, число пострадавших в ДТП выросло до четырех человек. По данным издания «Подъем», одна из пострадавших получила открытый перелом и лишилась части ноги. Еще у двоих человек — тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер и сотрясения, сообщил «Подъем» в своем Telegram-канале.

Об аварии стало известно ранее 21 сентября. Сообщалось, что на улице Остоженка водитель Infiniti протаранил Mercedes, вылетел на тротуар и сбил трех человек. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как белый Infiniti на высокой скорости врезается в черный Mercedes, тот отлетает в сторону, а сбившая его машина вылетает на тротуар. На видео с последствиями аварии — большое скопление людей, среди которых можно заметить спасателей и сотрудников скорой помощи. Позднее стало известно, что за рулем находился Гулиев.