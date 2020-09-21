За рулем сбившего трех человек Infiniti оказался певец Эллей

За рулем сбившего трех человек автомобиля Infiniti оказался певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточнятся, что теперь начинающий артист должен дать показания полиции и пройти медицинское освидетельствование. Один из пострадавших в аварии находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что на улице Остоженка водитель Infiniti протаранил Mercedes, вылетел на тротуар и сбил трех человек. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как белый Infiniti на высокой скорости врезается в черный Mercedes, тот отлетает в сторону, а сбившая его машина вылетает на тротуар. На видео с последствиями аварии — большое скопление людей, среди которых можно заметить спасателей и сотрудников скорой помощи.

Эллей — 26-летний певец, родившийся в Баку. Он известен по таким трекам, как «Давай останемся друзьями», «По подъездам» и «Просто танцуй».