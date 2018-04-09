Рэпер Скруджи разбился на мотоцикле

Рэпер Эдуард Выграновский, более известный как Скруджи, попал в ДТП. Об этом он сообщил на видео, которое появилось в Telegram-канале MDK.

По его словам, он разбился на мотоцикле и сломал руку. Исполнитель показал травму в кадре. Судя по записи, у него открытый перелом запястья.

«Рэпер Скруджи разбился на своем мотоцикле и получил открытий перелом руки. Он уже перенес четыре операции», — отмечается в публикации.

Скруджи — артист музыкального лейбла Black Star.

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