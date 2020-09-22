Сбившего трех человек певца Эллея задержала полиция

Cбившего трех человек певца Эльмина Гулиева, известного как Эллей, задержала полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту ДТП с участием автомобиля Infiniti, за рулем которого был Гулиев, возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Согласно данным полиции машина певца проехала на красный свет перекресток на пересечении Остоженки и Померанцева переулка, столкнулась с Mercedes, выехала на тротуар, где сбила пешеходов. В ДТП пострадали четыре человека — пассажирка Infinity и три пешехода. Трое пострадавших с тяжелыми травмами доставлены в больницы, один от госпитализации отказался.

Эльмин Гулиев, известный как Эллей — певец родом из Баку. Известен по таким трекам, как «По подъездам», «Давай останемся друзьями» и «Просто танцуй».