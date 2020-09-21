В центре Москвы водитель Infiniti протаранил Mercedes и сбил трех человек

В центре Москвы на улице Остоженка водитель Infiniti протаранил Mercedes, вылетел на тротуар и сбил трех человек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта в понедельник, 21 сентября. Видео с места ДТП публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как белый Infiniti на высокой скорости врезается в черный Mercedes, тот отлетает в сторону, а сбившая его машина вылетает на тротуар. На видео с последствиями аварии — большое скопление людей, среди которых можно заметить спасателей и сотрудников скорой помощи.

О состоянии пешеходов не сообщается.

Ранее в Челябинске россиянка на иномарке протаранила скорую помощь с роженицей и перевернула ее. Авария попала на видео. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль женщины заезжает на перекресток, на котором едет скорая помощь, и врезается ему в бок. Как рассказали в городской ГИБДД, 28-летняя водительница Toyota Corolla не заметила машину неотложки, которая ехала с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком.