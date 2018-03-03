Gelandewagen Тимати протаранил такси и сгорел

ntv.ru

Автомобиль Mercedes Gelandewagen, на котором, по некоторым данным, передвигается охрана рэпера Тимати, попал в ДТП и сгорел в центре Москвы. Инцидент попал на видео, которое в субботу, 3 марта, публикует телеканал НТВ.

Авария произошла на Мытной улице, недалеко от Даниловского рынка. Как видно на кадрах, Gelandewagen врезается в такси и спустя несколько секунд загорается. После на место ДТП прибывают пожарные расчеты.

Как отмечает НТВ, находившийся за рулем внедорожника водитель был доставлен в больницу. При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичной ГИБДД сообщил, что в результате аварии никто не пострадал.

Представитель рэпера, PR-менеджер Black Star Максим Задворнов отказался комментировать информацию о том, что сгоревшая машина принадлежала охране Тимати. «Мы эту информацию не подтверждаем и не комментируем», — подчеркнул он.

В августе прошлого года Gelandewagen Тимати уличили в езде по тротуарам у аэропорта Шереметьево.

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