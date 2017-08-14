Gelandewagen Тимати уличили в езде по тротуарам у Шереметьево

В сети появилось видео, на котором два автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen нарушают ПДД у аэропорта Шереметьево, пересекая тротуары. Опубликовавший запись в Instagram пользователь с ником majorka_777_ заявил, что машины принадлежат певцу Тимати.

Скоро во всех Новостях 😂😂 Нормально так двигается @timatiofficial 🔝🔝 отмечаем все его в коментах A post shared by Majorka_official (@majorka_777_) on Aug 12, 2017 at 6:50am PDT

«Знаю его номера, обе машины его», — подчеркнул юзер. В комментариях к видео пользователи предположили, что в автомобилях находились охранники музыканта.

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Представитель Тимати Максим Задворнов отказался комментировать запись, передает радиостанция «Говорит Москва». По информации телеканала РЕН ТВ, полиция проводит проверку инцидента.

Тимати — популярный хип-хоп-исполнитель и владелец лейбла Black Star Inc. Также рэперу принадлежит сеть закусочных Black Star Burger.