Gelandewagen Тимати уличили в езде по тротуарам у Шереметьево

В сети появилось видео, на котором два автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen нарушают ПДД у аэропорта Шереметьево, пересекая тротуары. Опубликовавший запись в Instagram пользователь с ником majorka_777_ заявил, что машины принадлежат певцу Тимати.
«Знаю его номера, обе машины его», — подчеркнул юзер. В комментариях к видео пользователи предположили, что в автомобилях находились охранники музыканта.
Представитель Тимати Максим Задворнов отказался комментировать запись, передает радиостанция «Говорит Москва». По информации телеканала РЕН ТВ, полиция проводит проверку инцидента.
Тимати — популярный хип-хоп-исполнитель и владелец лейбла Black Star Inc. Также рэперу принадлежит сеть закусочных Black Star Burger.