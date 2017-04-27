Тимати нашел журналиста в своей больничной палате и запостил фото из туалета

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, пожаловался в Instagram на журналиста, пробравшегося в его больничную палату. К посту он приложил фотографию из больничного туалета.

«В 7:30 утра пока я видел десятый сон, корреспондент с включенным в видео режиме телефоном, проник ко мне в палату и снял как я сплю! (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»)» — возмутился хип-хоп-исполнитель в комментарии к посту.

По его словам, в прессе появились сообщения о том, что в больницу Тимати лег из-за «острой боли в груди». После этого возле медицинского учреждения появились четыре машины телеканалов, а в пресс-центр музыканта начали без конца названивать представители СМИ.

A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Apr 26, 2017 at 8:22am PDT

На фото рэпер продемонстрировал на своем теле аппараты для суточной диагностики работы сердца и артериального давления. Тимати заверил, что лег в больницу для сдачи анализов, «что нормальный, следящий за своим здоровьем человек должен делать как минимум раз в год».

Информация о госпитализации музыканта появилась 26 апреля. Пиар-менеджер рэпера Мария Кобелева заявила, что обследование было запланировано заранее.

Тимати — популярный хип-хоп-исполнитель и владелец лейбла Black Star Inc. Также рэперу принадлежит сеть закусочных Black Star Burger.