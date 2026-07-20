Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 20 июля 2026Россия

Названо возможное место запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

Военный эксперт Матвийчук: ВСУ запускали дроны по Подмосковью из Сумской области
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Московскую область, летели из украинского приграничья. Возможное место запуска беспилотников назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru.

«Запускали из украинского приграничья. Это Сумская, Черниговская области, возможно, Харьковская область», — указал аналитик.

По словам Матвийчука, ответом на атаки беспилотников ВСУ должна стать полная демилитаризация Украины.

Дроны ВСУ атаковали Подмосковье в ночь на 20 июля. В результате удара 10 человек получили ранения. Среди пострадавших — три гражданина Китая и ребенок.

Украинские беспилотники также атаковали крупнейший «зеленый» складской комплекс России «Южные врата» в Домодедово, в нем разгорелся пожар. Помимо этого, один из дронов попал в верхний этаж многоквартирного дома, в результате чего повреждения получил фасад здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названы главные противники антироссийских санкций в ЕС
    Россиянам назвали пять неприхотливых к качеству топлива кроссоверов
    Самолет-разведчик НАТО вновь совершил полет над Черным морем
    Названо возможное место запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ
    Женщине с постоянно растущей грудью пришлось полностью удалить ее
    В России приготовились к повышению прогноза ЦБ по инфляции
    Сидни Суини восхитила снимками в бикини на отдыхе с миллиардером
    В одной стране задумали использовать крокодилов для охраны тюрем
    Задержание и допрос готовившего теракт украинского агента показали на видео
    В России прокомментировали массированную атаку украинских дронов на Московский регион
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok