Массовая смертельная авария со скорой в Москве попала на видео

Массовая смертельная авария с участием пяти автомобилей, в том числе машины скорой помощи, которая произошла на Кутузовском проспекте в Москве около торгового центра «Времена года», попала на видео. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Регистратор одной из машин снял, как водитель BMW во время перестроения выехал на разделительную полосу и столкнулся с двигавшейся по ней в обратном направлении скорой. После удара легковой автомобиль отлетел назад и задел еще несколько машин. В результате аварии один человек погиб, и трое пострадали.

По словам депутата Московской городской думы Сергея Митрохина, на проспекте необходимо убрать полосу для спецтранспорта. «Надо поставить отбойник, все время там аварии, все время трагические последствия. Не исключаю, что я обращусь в мэрию», — сказал он.

Ранее в октябре сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве звезда реалити-шоу «Холостяк» Виктория Короткова на Gelandewagen насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.