Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» на Gelandewagen попал на видео

REN.tv

Момент смертельного ДТП, в котором звезда «Холостяка» Виктория Короткова на Gelandewagen сбила мужчину на Кутузовском проспекте в Москве, попал на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах, сделанных в момент аварии, видно, что сбитый пешеход после удара о Gelandewagen также попал под колеса Jaguar XK. Столкновение произошло на шестиполосном участке Кутузовского проспекта.

ДТП произошло 5 октября около 23:00. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а Короткова была за рулем автомобиля. Мужчина погиб на месте.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, в момент аварии участница реалити-шоу была трезва. Он рассказал, что Короткова сдала экспресс-тест на алкоголь на месте.

В РЕН ТВ добавили, что Короткова покинула больницу, куда ее доставили после ДТП, на автомобиле ДПС. По данным источника ТАСС, у нее взяли кровь на исследование на наличие алкоголя, результаты которого станут известны в течение недели.