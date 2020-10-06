Появились детали смертельного ДТП с участием звезды «Холостяка»

В ДТП с участием звезды реалити-шоу «Холостяк», 25-летней Виктории Коротковой, на Кутузовском проспекте скончался 39-летний Александр Новиков. Детали смертельной аварии приводит РЕН ТВ.

По появившимся у канала данным, Новиков работал в концертно-развлекательном центре на Арбате. Он умер от полученных травм на месте, находившаяся за рулем Короткова травмировала голову и ноги.

РЕН ТВ сообщает, что Mercedes Gelandewagen, на котором ехала Короткова, принадлежит владельцу сети аптек Рагиму Шамшилову. Она направлялась в сторону Подмосковья.

Согласно информации РЕН ТВ, в момент ДТП пешеход находился на неустановленном для перехода месте, Gelandewagen сбил мужчину, а затем на него наехал проезжавший мимо Jaguar, за рулем которого находился директор фирмы «Габитус» Шишет Якубов.

Ранее было опубликовано видео момента ДТП с участием Коротковой. Столкновение с пешеходом произошло 5 октября около 23:00. По предварительным данным, участница реалити-шоу в момент вождения была трезва.

Instagram-модель Виктория Короткова участвовала в реалити-шоу «Холостяк» и соревновалась за право стать девушкой певца Егора Крида. Короткова дошла до финала, но артист предпочел ей другую девушку — модель Дарью Клюкину.